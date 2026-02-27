27 февраля 2026, 07:35

В Новосибирске два студента подожгли заправочные станции

Фото: iStock/vichie81

В Новосибирской области задержали двух молодых людей, которые пытались поджечь бензоколонки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.