Студенты поджигают заправки в российском городе
В Новосибирской области задержали двух молодых людей, которые пытались поджечь бензоколонки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл на улице Военной и в микрорайоне Южный. Студенты, 17 и 18 лет, оплачивали топливо перед тем, как устраивать возгорание.
Сотрудники заправок быстро отреагировали и смогли потушить огонь. Следствие выяснило, что молодые люди действовали под руководством мошенников. Последние завладели их аккаунтами на Госуслугах и представились работниками государственных органов.
Этот случай стал настоящим шоком для местных жителей и вызвал обсуждение о безопасности на заправках. Полиция продолжает расследование и ищет связи между задержанными и их куратором.
