Политик из Европы встретится с Путиным и Зеленским

TASR: Фицо вскоре встретится с Путиным и Зеленским
Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо в ближайшее время проведёт двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, сообщает агентство TASR.



Фицо подтвердил, что в ходе визита в Пекин он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, Путиным и рядом других государственных деятелей. После поездки он вернётся в Словакию, где встреча с Владимиром Зеленским запланирована на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на торжества по случаю 80‑летия победы Китая над Японией прибудут 26 глав государств, в числе которых и президент России.

Перед этим стало изестно, что в Совфеде объяснили решение Фицо по санкциям против РФ.

