Политик из Европы встретится с Путиным и Зеленским
Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо в ближайшее время проведёт двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, сообщает агентство TASR.
Фицо подтвердил, что в ходе визита в Пекин он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, Путиным и рядом других государственных деятелей. После поездки он вернётся в Словакию, где встреча с Владимиром Зеленским запланирована на 5 сентября.
Ранее сообщалось, что на торжества по случаю 80‑летия победы Китая над Японией прибудут 26 глав государств, в числе которых и президент России.
Перед этим стало изестно, что в Совфеде объяснили решение Фицо по санкциям против РФ.
