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Несколько населенных пунктов вдоль дороги Купянск — Сватово освободили российские военнослужащие. Об этом сообщил руководитель администрации России под Харьковом Виталий Ганчев.
«…по мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где нужно будет оказывать какую-нибудь поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения», — прокомментировал чиновник.
Он также добавил, что ВС РФ медленно, но верно движутся в Купянск. Помимо этого, работники региональной администрации уже были в освобожденных Орлянке и Первомайском, где есть семьи, нуждающиеся в помощи, резюмировал Ганчев.
Ранее Генштаб ВСУ признал, что российская армия имеет «тактический успех» на харьковском направлении.
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Никита Кротов