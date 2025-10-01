Стубб заявил об изменении подхода Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменениях в подходе американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в интервью европейскому изданию Politico.
Стубб считает, что Трамп перешел от политики «пряника» к методу «кнута» в отношениях с Россией, когда не увидел ожидаемого эффекта.
«Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал президент Финляндии.Ранее Трамп действительно выражал разочарование темпами урегулирования украинского конфликта, однако сохранял уверенность в возможности достижения мирного решения.
