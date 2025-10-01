Стубб заявил об изменении подхода Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине

01 октября 2025, 03:53

Стубб: Подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине изменился

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменениях в подходе американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в интервью европейскому изданию Politico.





Стубб считает, что Трамп перешел от политики «пряника» к методу «кнута» в отношениях с Россией, когда не увидел ожидаемого эффекта.





«Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал президент Финляндии.