Навроцкий отказался закрывать Балтику по требованию Зеленского
Польша отказывается выполнять требование Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря из-за так называемого «теневого флота» России. Такое заявление сделал президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
Он подчеркнул, что столь важные решения не могут приниматься на основе одних лишь слов Зеленского, поскольку они повлекут серьезные социальные и экономические последствия.
«Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство», — добавил Навроцкий.
Президент Польши указал на необходимость предварительных консультаций с военными экспертами перед рассмотрением вопроса о закрытии моря.
Он отметил, что внимательно следит за развитием обстановки в балтийском регионе совместно с Бюро национальной безопасности и президентами стран Балтии.
