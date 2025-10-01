Достижения.рф

Навроцкий отказался закрывать Балтику по требованию Зеленского

Навроцкий: Польша не станет закрывать Балтийское море по требованию Киева
Фото: iStock/macky_ch

Польша отказывается выполнять требование Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря из-за так называемого «теневого флота» России. Такое заявление сделал президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.



Он подчеркнул, что столь важные решения не могут приниматься на основе одних лишь слов Зеленского, поскольку они повлекут серьезные социальные и экономические последствия.

«Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство», — добавил Навроцкий.
Президент Польши заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса
Президент Польши заявил, что не планирует отказываться от употребления снюса
Президент Польши указал на необходимость предварительных консультаций с военными экспертами перед рассмотрением вопроса о закрытии моря.

Он отметил, что внимательно следит за развитием обстановки в балтийском регионе совместно с Бюро национальной безопасности и президентами стран Балтии.

30 сентября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недавние заявления Навроцкого, который ранее признался в регулярных «разговорах» с духом маршала Юзефа Пилсудского.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0