Навроцкий отказался закрывать Балтику по требованию Зеленского

01 октября 2025, 06:40

Навроцкий: Польша не станет закрывать Балтийское море по требованию Киева

Фото: iStock/macky_ch

Польша отказывается выполнять требование Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря из-за так называемого «теневого флота» России. Такое заявление сделал президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.





Он подчеркнул, что столь важные решения не могут приниматься на основе одних лишь слов Зеленского, поскольку они повлекут серьезные социальные и экономические последствия.





«Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство», — добавил Навроцкий.