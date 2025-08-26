ВСУ скидывают бутылки с отравленной водой на ВС РФ в Серебрянском лесничестве
Боец батальона «Шрама» спецназа «Ахмат» с позывным «Ричик» сообщил о действиях украинских вооруженных сил, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбрасывают отравленную воду и мины на территории Серебрянского лесничества. Об этом пишет РИА Новости.
По словам «Ричика», украинские военные используют так называемые «колокольчики» — кассетные противопехотные мины НАТО, а также «лепестки» — противопехотные мины. Кроме того, сообщается о сбросе замаскированных под кусты магнитных мин. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная, который контролируется российскими войсками. Участок леса разделен между российской армией и украинскими силами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
