Силы ПВО ночью уничтожили 64 украинских беспилотника над регионами РФ
Средства ПВО за минувшую ночь сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Самарской областью ликвидировали 20 дронов, над Воронежской – восемь, над Саратовской – также восемь. В Московском регионе уничтожили семь дронов, из них пять направлялись в сторону Москвы. В Рязанской области сбили шесть БПЛА, в Ростовской – шесть, над Тульской областью – три, над Белгородской – два. В Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях сбили по одному беспилотнику.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
