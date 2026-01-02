Достижения.рф

Силы ПВО ночью уничтожили 64 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за минувшую ночь сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Над Самарской областью ликвидировали 20 дронов, над Воронежской – восемь, над Саратовской – также восемь. В Московском регионе уничтожили семь дронов, из них пять направлялись в сторону Москвы. В Рязанской области сбили шесть БПЛА, в Ростовской – шесть, над Тульской областью – три, над Белгородской – два. В Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях сбили по одному беспилотнику.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0