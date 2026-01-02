Губернатор Тульской области сообщил о последствиях налета БПЛА

02 января 2026, 03:35

Миляев: Жилые дома пострадали из-за обломков БПЛА после атаки ВСУ на Тульскую область

Фото: iStock/NiseriN

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Тульской областью в ночь c 1 на 2 января. Падение обломков БПЛА привело к повреждениям нескольких многоквартирных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.





Он уточнил, что в Новомосковске частично повреждено остекление в двух жилых зданиях, у одного из них также пострадала кровля. На местах падения обломков сейчас работают оперативные службы.



Губернатор напомнил жителям о строгих правилах безопасности, запрещающих приближение к упавшим беспилотникам, которые могут содержать взрывчатые вещества.





«В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения», — добавил Миляев.