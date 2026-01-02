Достижения.рф

ПВО отразила атаку дронов ВСУ в трех районах Ростовской области

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ в ночь с 1 на 2 января. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.



Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, люди не пострадали.

«В Ростовской области уничтожены и подавлены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Тананрогского залива», — уточнил Слюсарь.
Количество сбитых беспилотников не указывается.

Напомним, что этой ночью подразделения ПВО также зафиксировали украинские дроны в небе над Тульской областью. Падение обломков БПЛА привело к повреждениям нескольких многоквартирных домов, однако сведений о пострадавших мирных жителях не поступало.

Мария Моисеева

