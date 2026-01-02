Собянин: Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его информации, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков сбитых летательных аппаратов. Сведения о пострадавших не поступали.
Напомним, что 1 января украинские дроны активно пытались прорваться к российской столице. В пресс-службе Минобороны сообщали, что лишь с 16:00 по 23:00 (мск) силы ПВО сбили 21 БПЛА, летевший на Москву.
Из-за угрозы воздушного нападения наземные службы временно ограничивали работу трёх ключевых аэропортов столичного региона: Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
