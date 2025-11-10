Силы ПВО ночью уничтожили 71 БПЛА ВСУ над 11 регионами и Черным морем
Сегодня ночью российские средства ПВО успешно перехватили 71 украинский беспилотный летательный аппарат.
Министерство обороны сообщило, что дежурные силы уничтожили дроны в 11 регионах страны и над акваторией Черного моря.
Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано в Брянской области — 29. В Курской уничтожили семь дронов, а в Липецкой и Смоленской — по пять. Четыре аппарата сбили в Орловской, Тверской и Самарской областях. В Крыму нейтрализовали три дрона, а по одному — в Калужской, Ростовской и Тульской. Семь беспилотников также сбили над Черным морем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
