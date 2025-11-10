В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ типа «Дартс»
В Харьковской области российские силы нанесли удар по пункту дислокации операторов и складу беспилотников «Дартс», пишет РИА Новости.
По информации источника, атака произошла в районе населенного пункта Коротыч. Боевики использовали эти дроны для атак на гражданские объекты.
На Харьковском направлении действует группировка войск «Запад». К концу октября ей удалось захватить переправу через реку Оскол и окружить Купянск, в котором находятся около пяти тысяч украинских солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
