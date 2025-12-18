Скрябин: Специалисты тушат танкер в порту Ростова после атаки ВСУ, есть погибшие
В Ростове-на-Дону ведется тушение возгорания на танкере, который пострадал от удара ВСУ. Инцидент привел к человеческим жертвам, также есть пострадавшие. Такое заявление сделал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что возгорание возникло на судне, находившемся у причала в Западном жилом массиве.
Оперативные службы быстро приступили к работе, что позволило не допустить экологического ущерба. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Точное количество погибших и пострадавших Скрябин пока не привел.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о разрушениях в Ростове и Батайске после атаки дронов ВСУ. Он подтвердил, что налет украинских БПЛА привел к повреждениям гражданской инфраструктуры, нескольким местным жителям понадобилась медицинская помощь.
