Скрябин: Специалисты тушат танкер в порту Ростова после атаки ВСУ, есть погибшие

18 декабря 2025, 03:22

Фото: iStock/Distortion Media

В Ростове-на-Дону ведется тушение возгорания на танкере, который пострадал от удара ВСУ. Инцидент привел к человеческим жертвам, также есть пострадавшие. Такое заявление сделал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.