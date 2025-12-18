Замкомандира роты и операторы дронов ВСУ уничтожены под Волчанском
Под Волчанском произошел удар дрона, в результате которого уничтожили автомобиль 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
В машине находился заместитель командира роты и несколько операторов FPV-дронов. Информация поступила от российских силовых структур.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
