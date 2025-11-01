Достижения.рф

В Туле обнаружили обломки беспилотника

Губернатор Миляев сообщил об обломках БПЛА в Туле
Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Элементы сбитого беспилотника найдены рядом с проезжей частью в Туле. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.



Этой ночью ВСУ пытались атаковать Тульскую область. Российская ПВО уничтожила четыре дрона в небе над регионом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — отметил Миляев.
По этой причине на улице Кутузова временно ограничено движение транспорта. Для водителей организованы пути объезда, добавил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.
Александр Огарёв

