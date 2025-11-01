В Туле обнаружили обломки беспилотника

01 ноября 2025, 06:28

Губернатор Миляев сообщил об обломках БПЛА в Туле

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Элементы сбитого беспилотника найдены рядом с проезжей частью в Туле. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.





Этой ночью ВСУ пытались атаковать Тульскую область. Российская ПВО уничтожила четыре дрона в небе над регионом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировано.



«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — отметил Миляев.