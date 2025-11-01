В Туле обнаружили обломки беспилотника
Губернатор Миляев сообщил об обломках БПЛА в Туле
Элементы сбитого беспилотника найдены рядом с проезжей частью в Туле. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Этой ночью ВСУ пытались атаковать Тульскую область. Российская ПВО уничтожила четыре дрона в небе над регионом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — отметил Миляев.По этой причине на улице Кутузова временно ограничено движение транспорта. Для водителей организованы пути объезда, добавил губернатор.
Ранее в Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.