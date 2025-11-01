Кадры переброски спецназа ГУР в Покровск могли появиться в Сети
Предположительно, две группы спецназа Главного управление разведки минобороны Украины (ГУР) пролетели на вертолетах в сторону Покровска. Кадры показал Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По мнению аналитиков издания, на видеоролике могли быть запечатлены два вертолета Black Hawk с сотрудниками ГУР на борту, летящими в зону боевых действий. При этом оба транспортных средства шли на предельно низкой высоте. Вероятно, таким образом они пытались избежать атаки систем ПВО.
Ранее корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл заявил, что руководство Украины направило в зону Покровска подразделения военной разведки. Эксперт назвал это «операцией последнего вздоха».
Читайте также: