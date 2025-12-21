Обломки беспилотника ВСУ повредили трубопровод в Краснодарском крае, началось возгорание
Обломки беспилотника повредили трубопровод на терминале в поселке Волна Темрюкского района, вызвав возгорание на площади 100 квадратных метров. Эту информацию распространили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возникшее пламя.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что Вооружённые силы Украины могут готовить массированную атаку. Он напомнил, что Киев часто пытается нанести удар во время праздников.
Дандыкин также объяснил, почему ВС РФ усилили удары по военным объектам в районе Одессы — это связано с активизацией «пиратских» действий ВСУ на Чёрном и Средиземном морях.
Читайте также: