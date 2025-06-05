ВСУ пытались атаковать беспилотниками три региона России
Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников за двухчасовой период над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты беспилотники. Наибольшее количество целей уничтожено в Белгородской области (15 БПЛА), за ней следуют Ростовская (11) и Воронежская области (3).
Данный инцидент продолжает серию практически ежедневных попыток ВСУ атаковать российские регионы с использованием дронов.
В ночь с 4 на 5 июня (00:37 мск) губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил об уничтожении более 10 дронов ВСУ, которые пытаются атаковать объекты энергоснабжения. Ранее он докладывал, что ВСУ проводят массированную атаку по населенным пунктам.
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