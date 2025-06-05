ВСУ атаковали множеством БПЛА Запорожскую область

Балицкий: на Запорожскую область ведется массированная атака дронов ВСУ
Фото: iStock/Dragon Claws

Массированный обстрел беспилотниками ВСУ зафиксирован в населённых пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале.



По данным губернатора, над Мелитополем зафиксировано не менее пяти взрывов. Одновременно ВСУ была предпринята атака на объект энергетической инфраструктуры — электроподстанцию.

Без электроснабжения временно остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации оперативной обстановки.

Также «Радио 1» передавало, что в Миллерово Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей, над городом пролетели два БПЛА.

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Мария Моисеева

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