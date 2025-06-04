Жители Миллерово доложили об атаке БПЛА, над городом заметили два дрона

04 июня 2025, 23:47

«Осторожно, Новости»: В Миллерово доложили об атаке БПЛА, замечено два дрона

Фото: iStock/Diy1

В Миллерово Ростовской области зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей, над городом пролетели два БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на очевидцев.