Жители Миллерово доложили об атаке БПЛА, над городом заметили два дрона
В Миллерово Ростовской области зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей, над городом пролетели два БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на очевидцев.
Местные также говорят, что в связи с инцидентом региональное управление РСЧС объявило на территории Ростовской области режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами и ведут массовую атаку БПЛА по территории. Повреждены жилые дома в нескольких районах. Также в Геническом муниципальном округе и ряде близлежащих районов произошло аварийное отключение электроэнергии.
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