Жители Миллерово доложили об атаке БПЛА, над городом заметили два дрона

«Осторожно, Новости»: В Миллерово доложили об атаке БПЛА, замечено два дрона
Фото: iStock/Diy1

В Миллерово Ростовской области зафиксирована атака беспилотников. По сообщениям местных жителей, над городом пролетели два БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на очевидцев.



Местные также говорят, что в связи с инцидентом региональное управление РСЧС объявило на территории Ростовской области режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами и ведут массовую атаку БПЛА по территории. Повреждены жилые дома в нескольких районах. Также в Геническом муниципальном округе и ряде близлежащих районов произошло аварийное отключение электроэнергии.

Мария Моисеева

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