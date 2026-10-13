В Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ
В Невинномысске силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников, которые направлялись в сторону городской промзоны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В 01:16 по московскому времени он уточнил, что часть БПЛА уже удалось сбить. Примерно через полчаса Владимиров также рассказал о работе ПВО в окрестностях Солнечнодольска Изобильненского округа — там дроны ВСУ пытаются атаковать промышленные объекты.
Губернатор Ставропольского края напомнил местным жителям о запрете приближаться к обломкам БПЛА. Также нельзя публиковать кадры пролёта дронов или фото с места их падения — за это предусмотрена административная ответственность. В настоящий момент на всей территории края продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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