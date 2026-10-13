В Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ

13 октября 2026, 02:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Невинномысске силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников, которые направлялись в сторону городской промзоны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.