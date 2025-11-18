Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным
Эвакуированный из Красноармейска Виктор Мельниченко поделился, как украинские военнослужащие воспринимают местное население. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, люди боялись выходить из подвалов, так как чувствовали себя врагами для армии Украины.
После прихода российских войск ситуация изменилась. Мельниченко рассказал, что восемь мирных жителей получили помощь от бойцов группировки «Центр». Российские солдаты сразу включили генератор, обеспечив жителей светом и интернетом. Это позволило им впервые за долгое время связаться с родными.
Кроме того, медик, который находился с российскими военнослужащими, оказал помощь тем, кто нуждался в лекарствах и лечении. Местные жители начали обмениваться продуктами и помогать друг другу. По словам мужчины, все работали вместе, поддерживая друг друга.
