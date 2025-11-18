Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным

18 ноября 2025, 15:02

Житель Красноармейска Мельниченко: ВСУ относятся к мирным как к врагам

Фото: iStock/Michele Ursi

Эвакуированный из Красноармейска Виктор Мельниченко поделился, как украинские военнослужащие воспринимают местное население. Об этом пишет РИА Новости.