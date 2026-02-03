Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Каменском районе Ростовской области
В Каменском районе Ростовской области в ночь со 2 на 3 февраля отразили атаку ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он добавил, что силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА. Информация о пострадавших или разрушениях на земле в настоящий момент не поступала, эти сведения уточняются.
«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — обратился к местным жителям Слюсарь.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.