Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

03 февраля 2026, 05:40

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Каменском районе Ростовской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Каменском районе Ростовской области в ночь со 2 на 3 февраля отразили атаку ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он добавил, что силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА. Информация о пострадавших или разрушениях на земле в настоящий момент не поступала, эти сведения уточняются.





«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — обратился к местным жителям Слюсарь.