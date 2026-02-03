Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге во Владивостоке
Во Владивостоке при катании на тюбинге погиб пятилетний ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Приморского края».
Трагедия случилась 31 января в районе улицы Карьерной. Несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, когда его везли в больницу в машине скорой помощи.
«На контроле ведомства ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в материале.Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой установит все обстоятельства гибели мальчика и даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
