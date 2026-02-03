Адвокат разъяснил права россиян при проверке телефонов в метро
Адвокат Зернов: Досмотр смартфонов в метро не включает проверку информации в них
Сотрудники безопасности метрополитена не имеют права требовать доступ к личной информации в телефонах россиян, включая переписку или приложения. Об этом заявил адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости.
Согласно утверждённым правилам досмотра, проверка может касаться исключительно работоспособности устройства. Эта мера направлена на выявление потенциально опасных предметов, замаскированных под обычную электронику.
«Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением», — подчеркнул адвокат.Зернов рекомендовал пассажирам демонстрировать лишь включённое состояние телефона. На любые просьбы показать содержимое гаджета можно и нужно отвечать отказом, так как подобные требования являются незаконными.
