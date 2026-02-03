Адвокат разъяснил права россиян при проверке телефонов в метро

03 февраля 2026, 03:49

Адвокат Зернов: Досмотр смартфонов в метро не включает проверку информации в них

Фото: iStock/hank5

Сотрудники безопасности метрополитена не имеют права требовать доступ к личной информации в телефонах россиян, включая переписку или приложения. Об этом заявил адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости.





Согласно утверждённым правилам досмотра, проверка может касаться исключительно работоспособности устройства. Эта мера направлена на выявление потенциально опасных предметов, замаскированных под обычную электронику.





«Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением», — подчеркнул адвокат.