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Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что Украине придется отказаться от членства в НАТО и пойти на территориальные уступки. Этим эксперт поделился с РИА Новости.
«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал агентству Кузник.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что Киев отправил украинскую делегацию в Эр-Рияд с целью сорвать договоренности между Россией и США. К тому же страна пыталась продавить инициативу, разработанную Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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