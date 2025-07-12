Силы ПВО России отразили атаку 33 беспилотников ВСУ ночью 12 июля
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили над регионами 33 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.
Исходя из информации ведомства, были нейтрализованы 16 украинских БПЛА над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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