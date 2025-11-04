Силы ПВО России сбили 85 беспилотников ВСУ ночью 4 ноября
В ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО России подавили 85 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:30 понедельника до 07:00 вторника. Наиболее массированному налету подверглась Воронежская область — над ней сбили 40 беспилотников. Вдвое меньше вторглось в воздушное пространство Нижегородской области. Десять вражеских дронов перехватили над Белгородской областью, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Башкирией. Еще один нейтрализовали в Саратовской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: