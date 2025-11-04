В Волгоградской области силы ПВО отражают массированный налет дронов

04 ноября 2025, 00:06

В ночь с 3 на 4 ноября ПВО отражает массированную атаку дронов в Волгоградской области

Фото: iStock/Terry Papoulias

В ночь с 3 на 4 ноября над территорией Волгоградской области силы ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.