В Волгоградской области силы ПВО отражают массированный налет дронов
В ночь с 3 на 4 ноября над территорией Волгоградской области силы ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
Уточняется, что в результате падения обломков одного из дронов на площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировали возгорание. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства оперативно направили на объект.
В настоящий момент сведения о пострадавших или разрушениях после нападения ВСУ отсутствуют.
Ранее сообщалось, что украинские силы атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах остались без электроснабжения.
