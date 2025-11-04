Над несколькими регионами России ликвидировали 26 украинских БПЛА
Российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за 3,5 часа поздним вечером 3 ноября. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:30 по московскому времени над несколькими регионами страны, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Средства ПВО над Волгоградской областью сбили 13 беспилотников ВСУ, над Ростовской — еще семь. Также по три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской и Воронежской областями.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 ноября украинские силы устроили массированную атаку БПЛА с налетом на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков одного из сбитых дронов на площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировали возгорание.
