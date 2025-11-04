Над несколькими регионами России ликвидировали 26 украинских БПЛА

04 ноября 2025, 00:25

Фото: iStock/Naypong

Российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за 3,5 часа поздним вечером 3 ноября. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:30 по московскому времени над несколькими регионами страны, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.