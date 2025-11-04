В Воронежской области при налете БПЛА повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями
Из-за налета беспилотников ВСУ на юге Воронежской области оказались повреждены многоквартирный дом и гаражи с автомобилями. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточнил в ночь с 3 на 4 ноября, что силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее семи БПЛА в небе над двумя районами и двумя городами области.
«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — добавил Гусев.Предварительно, пострадавших нет.
При этом Гусев подчеркнул, что непосрественная угроза ударов БПЛА сохраняется в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, а также в Борисоглебске и Нововоронеже. На всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.