В Воронежской области при налете БПЛА повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями

04 ноября 2025, 01:26

Фото: iStock/NiseriN

Из-за налета беспилотников ВСУ на юге Воронежской области оказались повреждены многоквартирный дом и гаражи с автомобилями. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Он уточнил в ночь с 3 на 4 ноября, что силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее семи БПЛА в небе над двумя районами и двумя городами области.





«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — добавил Гусев.