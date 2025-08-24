Александр Богомаз сообщил об успешном отражении атаки дронов силами ПВО над Брянском
Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Подразделения ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью.
Как отметил губернатор Александр Богомаз, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения. На месте работают оперативные и экстренные службы для мониторинга обстановки.
Данная атака является частью массового ночного налета ВСУ на российские регионы. Ранее Минобороны РФ сообщало о уничтожении 57 украинских беспилотников за вечер 23 августа, включая территорию Брянской области.
