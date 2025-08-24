Александр Богомаз сообщил об успешном отражении атаки дронов силами ПВО над Брянском

24 августа 2025, 02:13

ПВО уничтожила 21 украинский БПЛА над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.