В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России

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По мнению Абдулькадира Сельви, колумниста проправительственной турецкой газеты Hürriyet, санкции против России могут быть отменены в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Сельви отметил, что текущая конъюнктура международных отношений изменилась, это открывает новые возможности для дипломатического разрешения ситуации.
Он также упомянул о санкциях CAATSA, введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, подчеркивая, что с тех пор отношения между Турцией и США значительно улучшились.
Сельви выразил надежду на положительное развитие событий и возможность восстановления нормальных отношений между странами.
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Он также упомянул о санкциях CAATSA, введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, подчеркивая, что с тех пор отношения между Турцией и США значительно улучшились.
«Если будет достигнуто российско-украинское соглашение, это может стать основанием для отмены санкций против России», — отметил колумнист.
Сельви выразил надежду на положительное развитие событий и возможность восстановления нормальных отношений между странами.
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Дарья Осипова