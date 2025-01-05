Силы ПВО сбили 174 беспилотника ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS за сутки

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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, по живой силе и военной технике ВСУ. В результате все цели были успешно уничтожены.
Тажке средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три управляемые французские авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолётного типа.
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Анастасия Чинкова