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Российские системы противовоздушной обороны достаточно легко справляются с ракетами ATACMS, которые США поставили Киеву. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО «Панцирь-СМ» и С-400 сбили все восемь тактических баллистических ракет ATACMS, запущенных Украиной в сторону российской территории. На этот факт обратил внимание журналист из Ирландии.
В российском оборонном ведомстве заявили, что в ответ на действия киевского режима, осуществляемые при поддержке западных стран, которые выразились в попытке удара ракетами ATACMS по Белгородской области, будут предприняты ответные меры.
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«Ракеты, которые должны были «изменить правила игры», добавились к танкам «Леопард» и «Абрамс» в списке "опозорившихся"», — написал Боуз на своей странице в социальной сети Х.
В российском оборонном ведомстве заявили, что в ответ на действия киевского режима, осуществляемые при поддержке западных стран, которые выразились в попытке удара ракетами ATACMS по Белгородской области, будут предприняты ответные меры.
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Александр Бойцов