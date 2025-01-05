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Журналист Боуз: Американские ракеты ATACMS опозорились на Украине

Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские системы противовоздушной обороны достаточно легко справляются с ракетами ATACMS, которые США поставили Киеву. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО «Панцирь-СМ» и С-400 сбили все восемь тактических баллистических ракет ATACMS, запущенных Украиной в сторону российской территории. На этот факт обратил внимание журналист из Ирландии.

«Ракеты, которые должны были «изменить правила игры», добавились к танкам «Леопард» и «Абрамс» в списке "опозорившихся"», — написал Боуз на своей странице в социальной сети Х.



В российском оборонном ведомстве заявили, что в ответ на действия киевского режима, осуществляемые при поддержке западных стран, которые выразились в попытке удара ракетами ATACMS по Белгородской области, будут предприняты ответные меры.

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#рф
#пво
Житель Часова Яра рассказал об издевательствах «Правого сектора»* над местными
05 января 2025, 10:28

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики украинского «Правого сектора»* постоянно издевались над мирным населением Часова Яра. Об этом рассказал житель города Валерий Дорош.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как однажды их с другом остановили члены «Правого сектора»*, когда они возвращались с работы якобы для проверки документов. На самом деле документы им были не нужны, потому что когда друг Валерия достал телефон, чтобы показать электронную версию паспорта, смартфон у него отобрали и принялись оскорблять.

Дорош сделал военным замечание, после этого посыпались угрозы.

«Говорят, пойдёмте за дом, мы вас там изобьём. А люди стоят вокруг, сделать ничего не могут. Они — гражданские, а у тех оружие», — вспоминает беженец из Часова Яра.

Потом кто-то вызвал полицию. Друзья пытались пожаловаться полицейским на угрозы и оскорбления, но те не стал слушать. Вместо этого отвезли на блок-пост того же «Правого сектора»* где-то на окраине города. Мать Валерия, когда он не вернулся вовремя домой, стала его разыскивать, но ей не сказали ничего ни в полиции, ни в военной комендатуре.

На блок-посту один из тех, кто «проверял документы», лейтенант, снял автомат, бронежилет и предложил «поговорить по-мужски».

«Я говорю: ударю тебя, а у тебя за спиной вон орава с автоматами — тут же пристрелят», — рассказывает Дорош.

Потом за 20 минут до начала комендантского часа им дали мешки и велели собирать мусор. А когда оставалось всего пять минут, велели бежать в город, но сказали, что если увидят на улице, то застрелят, так как нельзя находиться вне дома. Добрались Валерий и его друг уже затемно, огородами, чтобы не встретить боевиков, так как не сомневались, что те выполнят своё обещание и просто их убьют.

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В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине
Депутат Чепа: конфликт на Украине закончится в 2025 году
05 января 2025, 10:16

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий убеждён, что в наступившем году стороны смогут договориться о прекращении огня и перейти к постепенной нормализации отношений.

При этом он подчеркнул, что обязательно найдётся силы, желающие противодействовать выстраиванию мира. Однако, тем не менее, горячая фаза конфликта точно завершится в этом году.

По его словам, есть комплекс факторов, указывающий на скорое прекращение боевых действий: обстановка в зоне СВО и приход к власти в США нового президента Дональда Трампа, которому, как считает Чепа, проще выйти из конфликта, чем нынешнему главе Джо Байдену.

Депутат назвал первым шагом в урегулировании конфликта принятие соглашения о невступлении Украины в НАТО, после чего может быть решён комплекс остальных важных вопросов.

В заключение Чепа отметил, что внеблоковость Украины позволит сделать первые шаги в постепенное улучшение отношений с Западом. С какими-то странами это удастся наладить уже в 2025 году, а с какими-то – уже в 2026.

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Массированная атака на Ростов, «кошмар» для ВСУ в Судже, бои в Курской области: последние новости СВО
05 января 2025, 10:07

Фото: iStock/zabelin

Российские вооружённые силы продолжают вести активные боевые действия на нескольких фронтах, демонстрируя успехи в Запорожской и Донецкой областях, а также укрепляя свои позиции в стратегически важных населённых пунктах. На Покровском и Угледарском направлениях идут ожесточённые бои за контроль над транспортными маршрутами и укреплёнными районами противника. Ситуация на Курском направлении остаётся напряжённой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Согласно информации от канала «Северный ветер», лесополоса у Суджи представляет собой серьезную проблему для Вооруженных сил Украины. Один из пленников признался, что сложил оружие в своем первом боестолкновении с российскими войсками. Командование ВСУ продолжает усиливать свои позиции в Суджанском районе, перебрасывая подразделения и военную технику из центральных и восточных районов Харьковской области, Донбасса, Запорожья и Херсона, а также пограничников, иностранных наемников и националистов из элитных подразделений ГУР.

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В настоящее время самые интенсивные бои происходят на линии Куриловка — Махновка — Агроном. Также стало известно, что Черкасская Конопелька вновь находится под контролем ВС РФ. Бои продолжаются за позиции в лесополосах восточнее Махновки и в окрестностях Русской Конопельки, а также на окраине Александрии. В то же время украинские беспилотники продолжают атаковать тыловые районы Курской области.

В результате удара вражеского БПЛА погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района. Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шел по дороге. Врио губернатора Александр Хинштейн в связи с этим инцидентом вновь призвал жителей так называемой серой зоны приграничья, включая деревню Обеста, помнить о существующей угрозе для жизни и сообщил, что все жители были отселены.


Запорожское направление


На Запорожском направлении российские войска продолжают наступательные действия в районе Белогорья. По последним сведениям, они продвинулись к восточным окраинам Малой Токмачки, где до населённого пункта остаётся около пяти километров. Несмотря на то что сама Малая Токмачка находится в «серой зоне», российским силам удалось успешно провести рейд и установить флаг в центре Белогорья. На всем участке продолжаются активные бои. Существенный удар был нанесён по складу боеприпасов ВСУ в районе Каменского.


Угледарское направление


На Угледарском фронте продолжается окружение Великой Новосёлки. Российские штурмовые группы активно действуют западнее посёлка, продвигаясь в сторону Новосёлки и зачищая позиции северо-западнее Нескучного. Также наблюдается продвижение в направлении Разлива, где российские войска штурмуют Дачное с двух направлений — с севера (от Старых Тернов) и с юга. Основная задача заключается в перерезании путей снабжения на Янтарное, где идут ожесточённые бои.


Торецкое направление


ВСУ продолжают удерживать позиции на правом берегу реки от Янтарного до Улаклы, однако российские силы последовательно проводят зачистку Курахово. В районе Торецка продолжаются активные боевые действия: российские подразделения сумели обойти террикон №10 и выйти к северо-западным окраинам города, закрепляя позиции для дальнейшего наступления.


Часовоярское направление


Часов Яр остаётся одной из самых горячих точек на фронте, где продолжаются бои за завод огнеупоров. Российские войска оказывают давление на жилые кварталы в центре города, атакуя с нескольких направлений — из микрорайонов Октябрьский, Северный и Десятый. Расширение контроля на северных окраинах города позволило российским силам взять под огневой контроль все пути снабжения и эвакуации противника.
Фото: iStock/Zeferli

Северское направление


В Белогоровке российские войска продолжают расширять свою зону контроля. Тем не менее, меловой карьер и его террикон по-прежнему остаются под контролем противника, что делает преждевременным заявления о полном успехе в этом районе. Ожидаются дальнейшие сражения за этот стратегически важный объект.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ остаётся напряжённой. В окрестностях населённых пунктов Терны и Ивановка складывается кризисная обстановка. Российские войска продолжают наступление, продвигаясь северо-западнее Ивановки, за рекой Жеребец. Командование ВСУ направляет дополнительные резервы для удержания занимаемых позиций и предотвращения прорыва обороны.

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Купянское направление


На Купянском направлении российские силы продолжают активные действия, расширяя плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной. Министерство обороны РФ официально заявило об освобождении села Надия. Это село уже находилось под контролем российских войск в 2023 году, однако тогда закрепиться на этом участке не удалось. Текущее продвижение указывает на возобновление усилий по укреплению позиций на стратегически важном направлении.

ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область


В Ростовской области в ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, начиная с полуночи, с помощью сил и средств ПВО было ликвидировано 37 беспилотников, в том числе в таких районах, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский. ​

В результате падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района пострадало имущество граждан: разбились окна, повреждены крыши и стены жилых домов, а также автомобили. На место происшествия выехали дежурные службы. ​

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В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили над регионам России 61 беспилотнк ВСУ
05 января 2025, 09:34

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку массовой террористической атаки на Россию. Дежурным силами противовоздушной обороны был сбит либо подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 61 украинский бесплотник.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массовой атаке подверглась Ростовская область. Там было уничтожено 37 дронов ВСУ. Объекты и населённые пункты на территории Брянской области пытались атаковать 20 украинских беспилотников. Ещё два БПЛА был сбиты в Воронежской области, по одному — в Белгородской Орловской областях.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночной налёт украинских дронов был отражён в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным обошлось без пострадавших. В Таганроге из-за падения обломков в нескольких домах выбиты стёкла, повреждены стены и кровли. Также повреждения получил несколько автомобилей.

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#бпла
#всу
#рф
#беспилотник
#ростовская область
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«Жизнь за правду»: Пушилин выразил соболезнования родным военкора Мартемьянова
Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования семье погибшего журналиста Мартемьянова
05 января 2025, 07:31

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Накануне, 4 января, в результате нацеленной атаки беспилотника ВСУ был убит внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал, что Александр вместе с коллегами ехал из Горловки, где они снимали репортаж о последствиях обстрела города ВСУ кассетными боеприпасами. По словам Пушилина, материалы Мартемьянова о Донбассе всегда были резкими, точными и объективными, он работал на самом переднем краю, стремясь объективно освещать происходящее.

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг», — написал руководитель российского региона в своём телеграм-канале.

Мартемьянов и его коллеги-журналисты ехали в гражданском автомобиле по трассе Донецк - Горловка, когда их атаковал украинский дрон. Обозреватели РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман получили лёгкие ранения. Корреспондент «Известий» погиб на месте.

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#журналисты
#дрон
#жизнь
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#новости
#всу
#донецк
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Экс-военный ВСУ: Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Лопеса
05 января 2025, 05:28

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости.Стрингер)

Бывший солдат ВСУ заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и оставившего страну практически без мужчин. Этим боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» поделился с РИА Новости.
Как рассказал экс-солдат ВСУ, мужское население Парагвая сократилось на 70—90 процентов. Также в результате войны страна потеряла половину своей территории. В конечном итоге главу государства Лопеса убили в ходе боевых действий бразильские солдаты.

Свое сравнение «Якудза» объяснил тем, что сейчас на Украине происходит схожий сценарий. В бессмысленной войне с более сильным противником заставляют участвовать всех граждан, способных держать в руках оружие. Если на Украине продолжат понижать призывной возраст, молодые люди выпустившись со школ сразу пойдут на войну.

«Владимир Александрович (Зеленский), неуважаемый господин президент моей родной Украины, как бы, ну, называется, жди. Ты реально довел народ, потому что тебе поверили, а ты вместо этого просто берешь и вот выкашиваешь наш народ, и устраиваешь натуральный геноцид своими законами, действиями полиции и ТЦКшников. Это просто геноцид нашего народа, ты просто стал стихийным бедствием и бедой для нашей страны. Ты должен получить за это по заслугам», — обратился к Зеленскому «Якудза».

Солано Лопес начал Парагвайскую войну, которая длилась с 1864 по 1870 год. Она закончилась только после его смерти и унесла около миллиона жизней. В результате конфликта страна потеряла порядка 70% мужского населения.

Отряд имени Максима Кривоноса, членом которого является «Якудза», состоит из ​украинцев, несогласных с политикой киевского режима.

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#россия
#военные
#население
#сценарий
#солдаты
#всу
#зеленский
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Марочко: российские военные ведут ожесточенные бои у освобожденной Надии в ЛНР
05 января 2025, 04:47

Фото: iStock/Zeferli

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные ведут ожесточенные бои возле освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике. Этим поделились в ТАСС.
«Сейчас идут довольно-таки ожесточенные бои чуть ниже Надии - в Новоегоровке. Этот населенный пункт частично под нашим контролем, частично под украинскими боевиками», — рассказал Марочко.

Как отметил эксперт, пока нельзя говорить о том, что ВСУ вскоре покинут населенный пункт. При этом ситуация на территории развивается очень стремительно, и там до сих пор продолжаются бои. На данный момент под контролем российских солдат находится около половины Новоегоровки. Это примерно в шести километрах от Надии.

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#эксперт
#солдаты
#всу
#лнр
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Богомаз: Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ
05 января 2025, 04:28

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 5 января Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. В результате происшествия удалось избежать жертв и повреждений.

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#бпла
#происшествия
#всу
#рф
#пво
#брянская область
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Spiegel: Россия вернулась к утраченным границам с начала спецоперации на Украине
05 января 2025, 04:26

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска вернули утраченные границы, которые контролировали в начале спецоперации на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск (русское название — Красноармейск) . ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишут в издании.

В журнале утверждают, что ВС РФ все ближе к цели взять фактический контроль над ДНР и ЛНР. При этом российская армия уже заняла села Даченское, Новый Труд и Вовково, находящиеся в районе Красноармейска.

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