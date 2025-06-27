27 июня 2025, 22:55

Небензя: в политическом плане Владимир Зеленский уже мёртв

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в политическом плане уже мёртв, однако у него ещё есть причины пытаться удержаться за власть. Такое заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в интервью ведущему RT Рику Санчесу.







«В политическом плане Зеленский уже мёртв. Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвёл», — рассказал Небензя.