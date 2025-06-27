«Зеленский уже мёртв»: В РФ оценили политические перспективы Зеленского
Небензя: в политическом плане Владимир Зеленский уже мёртв
Владимир Зеленский в политическом плане уже мёртв, однако у него ещё есть причины пытаться удержаться за власть. Такое заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
«В политическом плане Зеленский уже мёртв. Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвёл», — рассказал Небензя.
Таким образом, у Зеленского есть причины продолжать всеми силами держаться за власть и отодвигать президентские выборы на Украине.
Напомним, Зеленский заявлял, что хочет остаться на посту президента Украины до полного окончания конфликта с Россией.