Силы ПВО РФ за три с лишним часа уничтожили 25 украинских БПЛА

28 июня 2025, 00:31

Минобороны РФ: Силы ПВО за вечер сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 25 украинских беспилотников над территорией страны за три с лишним часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.