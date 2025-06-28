Силы ПВО РФ за три с лишним часа уничтожили 25 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 25 украинских беспилотников над территорией страны за три с лишним часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Воздушные цели ликвидированы в период с 20:10 до 23:25 по московскому времени 27 июня.
Наибольшее количество БПЛА сбито над Курской областью — 12 единиц. Над Республикой Крым перехвачено 10 беспилотников, над Орловской областью — 3 дрона ВСУ. Атака украинских БПЛА самолетного типа полностью отражена силами ПВО.
Ранее сообщалось, что участники движения «Сорок сороков» потребовали отменить мероприятие с певицей Манижей, которое запланировано в одном из столичных баров на 29 июня. В заявлении движения говорится, что исполнительница осудила СВО, «открыто симпатизирует иноагентам», а также выразила сочувствие преступникам после трагедии в «Крокусе».
Читайте также: