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ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в беседе с ТАСС. По его словам, сейчас российские военные продолжают наступательные действия в городе, в том числе активно атакуют в лесном массиве близ лагеря.
«Так, по северному флангу наступают силы 200-й бригады, совместно с бойцами батальона «Восток». Они активно атакуют в лесном массиве у бывшего пионерлагеря «Дружба», который полностью на данный момент находится под контролем ВС РФ», — рассказал Чукча.Военный также отметил, что к микрорайону в центре Часова Яра, известному как цитадель, все ближе подступают десантники 98-й дивизии ВДВ. Вопреки тяжелым условиям боев в городской застройке, инициатива находится на их стороне.
«Бойцы воздушно-десантных войск владеют инициативой, каждый день освобождая дома и улицы этого когда-то мирного города», — добавил он.Читайте также:
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