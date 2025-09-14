Силы ПВО сбили 80 беспилотников ВСУ над Россией ночью 14 сентября
В ночь на 14 сентября силы ПВО России ликвидировали 80 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Согласно оперативной информации, наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, в небе над которой сбили 30 беспилотников ВСУ. Вдвое меньше нейтрализовали над территорией Республики Крым. В Смоленской области перехватили 12 вражеских дронов, в Калужской — десять, в Новгородской — пять, над акваторией Азовского моря — три, в Ленинградской области — два, еще по одному — в Орловской, Рязанской и Ростовской областях.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
