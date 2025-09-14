Министр обороны Шмыгаль рассказал, сколько денег потребуется Украине в 2026 году для борьбы с Россией

14 сентября 2025, 01:21

Министр Шмыгаль оценил бюджет обороны Украины: Киеву на 2026 год нужно $120 млрд

Фото: Istock/Dragos Condrea

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется не менее 120 миллиардов долларов США в 2026 году для продолжения борьбы против России. Об этом пишет Reuters.







«Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы и поддерживать армию в надлежащем состоянии», — заявил Шмыгаль во время выступления на ежегодной конференции YES 2025.

