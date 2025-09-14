Министр обороны Шмыгаль рассказал, сколько денег потребуется Украине в 2026 году для борьбы с Россией
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется не менее 120 миллиардов долларов США в 2026 году для продолжения борьбы против России. Об этом пишет Reuters.
«Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы и поддерживать армию в надлежащем состоянии», — заявил Шмыгаль во время выступления на ежегодной конференции YES 2025.Он также акцентировал внимание на необходимости производства дронов и получения дополнительного вооружения от западных партнеров.
Министр обороны подтвердил продолжение операций по созданию препятствий для авиационных полётов в Московской области, утверждая, что это создает неудобства для московских элит. Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина не готова к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта.