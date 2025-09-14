Депутата Госдумы Николая Валуева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины
Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Государственной думы РФ Николая Валуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД Украины.
Основанием стали обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, выдвинутые ещё в 2022 году СБУ Хмельницкой области.
Депутат также внесён в базу сайта «Миротворец»*, который Киев использует для идентификации лиц, обвиняемых в «антиукраинской деятельности».
Николай Валуев с 2011 года является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он известен как первый россиянин — чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA.
С 2022 года находится под международными санкциями ЕС, США и Великобритании за поддержку внешней политики России.
* — признан террористическим и запрещен в России.
Читайте также: