Депутата Госдумы Николая Валуева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины

14 сентября 2025, 05:46

СБУ объявила депутата Николая Валуева в розыск

Николай Валуев (Фото: Telegram @t.me/nickvaluev)

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Государственной думы РФ Николая Валуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД Украины.