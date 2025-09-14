Достижения.рф

Депутата Госдумы Николая Валуева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины

СБУ объявила депутата Николая Валуева в розыск
Николай Валуев (Фото: Telegram @t.me/nickvaluev)

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Государственной думы РФ Николая Валуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД Украины.



Основанием стали обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, выдвинутые ещё в 2022 году СБУ Хмельницкой области.

Депутат также внесён в базу сайта «Миротворец»*, который Киев использует для идентификации лиц, обвиняемых в «антиукраинской деятельности».

Николай Валуев с 2011 года является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он известен как первый россиянин — чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA.

С 2022 года находится под международными санкциями ЕС, США и Великобритании за поддержку внешней политики России.

* — признан террористическим и запрещен в России.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0