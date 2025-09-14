Достижения.рф

СБУ объявила в розыск экс-ведущего RT Антона Красовского

Фото: Istock/Sinenkiy

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского, сообщает РИА Новости.



Согласно данным украинских органов власти, Красовский находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыскных мероприятий стали его публичные высказывания, которые Киев расценивает как призывы к насилию и нарушению территориальной целостности Украины.

Журналист также с 2014 года внесен в базу сайта «Миротворец»*, который Украина использует для идентификации лиц, обвиняемых в антиукраинской деятельности.

Ранее СБУ аналогичным образом объявляла в розыск других российских публичных фигур, включая депутата Госдумы Николая Валуева.

* — признан террористическим и запрещен в России.

Елизавета Теодорович

