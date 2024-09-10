Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Силы ПВО сбили авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области

Силы ПВО сбили авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области

10 сентября 2024, 17:35
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

В приграничном районе Курской области дежурными силами противовоздушной обороны сбита украинская авиационная бомба. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.


В своём телеграм-канале он уточнил, что уничтоженная авиабомба была управляемой. Врио губернатора также поблагодарил за службу бойцов ПВО, благодаря бдительности и чёткой работе которых удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

Не умея добиться успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. В Курской области ВСУ стали всё чаще применять управляемые авиационные бомбы. Пока российские системы ПВО успешно с ними справляются.

Читайте также:

Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом

Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS

Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
#режим
#всу
#пво
#курская область
#бомба
В Госдуме предложили использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА
Депутат Иванов предложил применять машины с зенитными установками против БПЛА
10 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/ZenitX

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о намерениях обсудить в членами комитета по обороне использование так называемых «техничек» – внедорожников с зенитными установками – для защиты от украинских беспилотников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такие внедорожники, на которых размещены зенитные установки, помогли бы многим районам, подвергающимся атакам БПЛА со стороны Украины.

Также он выразил уверенность, что таких машин достаточное количество в регионах, поэтому необходимо лишь получить разрешение.

Иванов уточнил, что украинские дроны летают низко и медленно, поэтому их легко подбить с помощью «технички». Такие машины часто можно увидеть во время боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке и Афганистане. Они недорогие в эксплуатации и мобильны, заключил депутат.

Читайте также:

Участники СВО рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе дронов ВСУ

ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта, сообщили в Минобороны

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
#госдума
#вооружение
#военная техника
#бпла
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ответят сполна»: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Слуцкий об атаке в Раменском: за все теракты киевский режим ответит сполна
10 сентября 2024, 15:08

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

За все теракты киевский режим ответит сполна. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Слуцкий выразил слова поддержки жителям Раменского и отметил, что враг старается посеять панику среди граждан России, а также привести к дестабилизации внутри страны.

«Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал он.

По его словам, атака БПЛА — это новый террористический акт «фашиствующей хунты Зеленского». Он отметил, что укронацисты, испытывая поражения на фронте, решили атаковать жилые районы и нападать на спящих мирных жителей.

«Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна», — заключил депутат.

Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском

Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#ночь
#бпла
#депутат
#зеленский
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Герасимов — Сырский: 7:1»: Главком ВСУ пытается скрыть провалы армии на фронте
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в желании скрыть провалы ВСУ на фронте
10 сентября 2024, 14:50

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский намеренно пытается скрыть неудачи украинской армии на поле боевых действий.
«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее"», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она также иронично поздравила Сырского с открытием нового направления.

По словам Безуглой, всего за шесть месяцев пребывания Сырского на посту главкома ВСУ он открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское, но закрыл авдеевское, Крынки и Работино, язвительно отметив, что Украине они были не нужны, и русские смогли забрать их себе.

«Герасимов — Сырский: 7:1», — заключила Безуглая.

Читайте также:

Нардеп Безуглая подтвердила мощный удар ВС РФ по ВСУ в Полтаве

Депутат Рады Безуглая: культура лжи в ВСУ разрушает военное руководство

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
#подмосковье
#культура
#бпла
#telegram
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фрагменты сбитого дрона упали на две улицы в Кашире
10 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию двух улиц в Кашире, повредив детсад и частный дом. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Ночью обломки БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений и жертв нет. На месте работают сотрудники экстренных служб», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что обломки дронов также упали на Каширское шоссе, из-за этого некоторое время было перекрыто движение.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 144 украинских дрона, из них около 20 – над Московской областью.

В городе Раменское были атакованы две многоэтажки. Погибла 46-летняя женщина, восемь человек ранены. Повреждено 54 из 100 квартир. Власти обещали помочь с ремонтом и восстановлением жилья. Кроме того, Воробьёв пообещал, что, как только зайти в подъезд будет безопасно, жильцы вместе со спасателями смогут забрать домашних питомцев, необходимые вещи и документы.

Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Осколки сбитого ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. На территории работают следователи и оперативные службы.

Читайте также:

Воробьёв сообщил о восьми пострадавших при атаке БПЛА в Раменском

Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском

«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#беспилотник
#дрон
#бпла
#сво
#спецоперация
#кашира
#михаил шувалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дружественный огонь»: ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
Боец ВС РФ: подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
10 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Отдельные части ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области из-за плохого сообщения между друг другом. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь», его слова передает РИА Новости.
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал «Лазарь».

По его словам, это не один раз и происходило из-за некачественной организации и плохой связи между разными подразделениями ВСУ.

Боец добавил, что, оказавшись в лесополосе, где обитал противник, российская группа хотела уничтожить боевиков ВСУ, однако те начали стрелять друг по другу, после чего оставили свои позиции. Тогда российским силам удалось зайти в Гапонов лес, заключил боец ВС РФ.

Читайте также:

Армия России знает, как прогнать ВСУ из Курской области — Песков

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО

Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
#подмосковье
#лес
#армия
#бпла
#армия россии
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Курской области получат до 150 тысяч рублей за потерю имущества в зоне ЧС
10 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/N-sky

Жителям Курской области выплатят до 150 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества в зоне чрезвычайной ситуации. Это касается в первую очередь тех девяти муниципальных образований, из которых по решению оперативного штаба граждан временно переселили.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора написал, что пострадавшие жители Курской области получат финансовую поддержку, если они утратили имущество в результате обстрелов ВСУ. Сумма будет составлять от 75 до 150 тысяч рублей, в зависимости от степени утраты.

Алексей Смирнов также отметил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерство обороны РФ определило размеры территорий, на которых проведение работы оценочных комиссий пока невозможно. Там будет применяться упрощённая процедура получения финансовой помощи, сказал врио губернатора Курской области.

Читайте также:

Шойгу раскрыл реальную цель украинской атаки на Курскую область

Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области

В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области
#имущество
#пострадавшие
#жители
#всу
#рф
#курская область
#помощь
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили все обслуживающие Харьков ТЭЦ, сообщил Шмыгаль
10 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/lapandr

Российские военные уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время в город и пригород завозятся мобильные котельные, которые позволят заменить разрушенное оборудование.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Москва незадолго до вторжения ВСУ в Курскую область согласилась на предложение Турции о прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако украинская сторона категорически отказалась от такой договорённости.

Читайте также:

Песков высказался об ударах по энергосистеме Украины

Шойгу: Москва была готова отказаться от ударов по энергетике, Киев — нет

Киев договаривается с «Хайят Тахрир аш-Шам»* об операциях против России

*запрещённая в России террористическая организация
#украина
#россия
#вс рф
#тэц
#харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России знает, как прогнать ВСУ из Курской области — Песков
Песков: у армии России есть план по выдавливанию боевиков ВСУ из Курской области
10 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock/N-sky

Армия России имеет планы по выдавливанию украинских сил из курского приграничья. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — заявил Песков.

По последним данным, наступление ВСУ в Курской области удалось остановить. Армия России гонит противника с занятых территорий и обстреливает места скопления живой силы Украины из авиации и артиллерии.

Сегодня стало известно, что силы противника удалось вытеснить из курского села Борки, где был зафиксирован заход частей ВСУ. На протяжении суток за населенный пункт велись тяжелые бои, боевики вынуждены были отступить с тяжелыми потерями.

Читайте также:

Песков высказался об ударах по энергосистеме Украины

Песков прокомментировал атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье

Песков прокомментировал «мирный план» Шольца
#армия
#план
#дома
#армия россии
#всу
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники СВО рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе дронов ВСУ
10 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы СВО заявили, что ВСУ имеют превосходство по численности и качеству дронов, а небо в прифронтовой территории находится под контролем противника. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Утром созванивался с товарищами на СВО. Они сейчас на передовой в Херсонской области. К слову, разговорились про беспилотники. Парни сказали дословно: "Передайте в Москве, что производство ФПВ надо увеличивать не в 5 раз, а в 50 раз"», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы рассказали, что ВСУ имеют преимущество по числу и качеству дронов, а небо в прифронтовой зоне находится под контролем противника. Участники СВО отметили, что украинцы запускают дроны даже в кромешной темноте, так как они оборудованы «крутыми» камерами ночного видения.

При этом Иванов все-таки добавил, что прогресс в снабжении ВС РФ беспилотниками по сравнению с 2022 годом есть. Однако депутат подчеркнул, что работы еще очень много. Нам нужны не тысячи, а сотни тысяч дронов, заключил он.

Читайте также:

Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области

В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми

Чем опасны украинские «дроны драконы» с термитной зажигательной смесью
#производство
#дрон
#небо
#telegram
#депутат
#сво
#всу
#вс рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф