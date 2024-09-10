Силы ПВО сбили авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области

Фото: istockphoto/e-crow
В приграничном районе Курской области дежурными силами противовоздушной обороны сбита украинская авиационная бомба. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что уничтоженная авиабомба была управляемой. Врио губернатора также поблагодарил за службу бойцов ПВО, благодаря бдительности и чёткой работе которых удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.
Не умея добиться успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. В Курской области ВСУ стали всё чаще применять управляемые авиационные бомбы. Пока российские системы ПВО успешно с ними справляются.
Читайте также:
Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом
Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS
Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
Александр Бойцов