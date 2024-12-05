Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS

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За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские силы поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства БПЛА и скоплению живой силы ВСУ в 147 районах спецоперации.
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Элина Позднякова