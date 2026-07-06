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В Запорожье уничтожили главу местной полиции

РИА Новости: Обвиняемого в пытках главу местной полиции уничтожили в Запорожье
Фото: istockphoto/IherPhoto

В Запорожье в результате удара по зданию 4-го отдела местного управления полиции уничтожили его руководителя — капитана Ярошевича. Об этом 6 июля пишет РИА Новости.



По данным источника в силовых структурах, офицер неоднократно фигурировал в жалобах жителей города. Они инкриминировали ему применение пыток и необоснованные задержания граждан.

Ранее в Николаеве правоохранители задержали 39-летнего гражданина Чили, который входит в состав Вооруженных сил Украины. Его подозревают в убийстве двух сослуживцев — выходцев из Колумбии.

Как сообщает издание El Pais, конфликт между военнослужащими возник внезапно, после чего чилиец открыл огонь. Жертвами стали 39-летний водитель и 33-летний пассажир.

Никита Кротов

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