Собянин: ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Информация поступила за пять минут до начала 2026 года. На место падения обломков БПЛА выдвинулись бригады экстренных служб. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.
Ранее очередная атака с применением беспилотников произошла в Белгородской области. В результате пострадали три мирных жителя, несколько зданий получили повреждения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима
