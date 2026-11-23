В Кузбассе при опрокидывании бензовоза пострадал один человек
В Кузбассе при опрокидывании бензовоза пострадал один человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Авария произошла в Прокопьевском городском округе на улице Соколовской. Автоцистерна перевернулась — из неё происходит истечение топлива, однако угрозы возгорания нет. В настоящий момент движение в районе инцидента перекрыто, уточнили на сайте ведомства.
Прибывшие спасатели оперативно деблокировали пострадавшего и передали его медикам. К месту ДТП направили резервный бензовоз для перекачки топлива. Ущерб и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Ачинск Красноярского края три человека оказались в больнице после обработки квартиры от насекомых. Подробности читайте здесь.
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