В Ормузском проливе три танкера загорелись после подрыва на морских минах
В Ормузском проливе три танкера подорвались на морских минах. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Инциденты случились недавно, с разницей в несколько часов. Уточняется, что все три нефтяных танкера загорелись после того, как на них раздались взрывы. Названия судов, их принадлежность и сведения о возможных пострадавших в материале не приводятся.
Напомним, что Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьёзно ограничено после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.
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