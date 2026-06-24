Российский блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв попал в жёсткое ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ДТП попал спорткар Ferrari, принадлежащий российскому каскадёру и блогеру Евгению Чеботарёву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария случилась в ночь на 24 июня на одной из центральных улиц города. Блогер управлял жёлтым Ferrari F8 Tributo Spider, двигаясь по дороге на большой скорости, когда навстречу ему выехала легковушка — и Чеботарёв вылетел на бордюр.
В результате удара у Ferrari оторвало колесо. По предварительной информации, в происшествии никто серьёзно не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале подросток без прав сбил на тротуаре 53-летнюю женщину. Удар оказался смертельным, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Родители юного водителя не знали о его поездке на машине.
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