Сочинец наносил на купюры надписи, порочащие российскую армию

24 июня 2026, 00:48

Мужчину задержали в Сочи за штампование на купюрах надписей, дискредитирующих ВС РФ

Фото: iStock/ArtemSam

В Сочи задержали мужчину, который наносил на банкноты надписи, дискредитирующие Вооружённые силы России. Об этом сообщила полиция курорта в своём Telegram-канале.