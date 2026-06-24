Сочинец наносил на купюры надписи, порочащие российскую армию
В Сочи задержали мужчину, который наносил на банкноты надписи, дискредитирующие Вооружённые силы России. Об этом сообщила полиция курорта в своём Telegram-канале.
Согласно материалу, 60-летний уроженец Самарской области, живущий в Сочи более десяти лет, с помощью самонаборной печати штамповал на купюрах разного достоинства тексты, порочащие российскую армию. Дважды в месяц он клал такие деньги на личный счёт через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике, а фотоотчёты о проделанной работе отправлял администратору канала в мессенджере.
В отношении обвиняемого составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Мужчине назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Позже, за активное неповиновение сотрудникам полиции в зале суда, ему добавили ещё десять суток административного ареста.
Ранее «Радио 1» передавало, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух граждан России по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге. По информации спецслужб, они собирались подорвать состав с горюче-смазочными материалами.
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